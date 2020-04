Zmiana rozporządzenia. Księża jednak bez maseczek

Do Rady Ministrów trafił zaktualizowany projekt rozporządzenia ws. obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Zgodnie z aktualizacją, obowiązkowi temu nie będą podlegać duchowni sprawujący czynności religijne.

Resort zdrowia opublikował zaktualizowany projekt rozporządzenia, w którym uszczegółowiono przepisy o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Po konsultacjach społecznych projekt został skierowany do Rady Ministrów. Zakłada on, że od czwartku 16 kwietnia do odwołania będzie obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.