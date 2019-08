Zdjęcia z pożegnania von der Leyen. Pochodnie w rękach niemieckich żołnierzy. Faszyzm?

Na zdjęciach widać bowiem niemieckich żołnierzy w charakterystycznych hełmach, łudząco podobnych do hełmów żołnierzy Wehrmachtu i z pochodniami, co przywodzi na myśl sceny z nazistowskich parteitagów z lat trzydziestych

- Capstrzyk pożegnalny Ursuli van der Leyen. A teraz wyobraźcie co by się działo na Czerskiej i Wiertniczej gdyby tak żegnano Antoniego Macierewicza. Muszę jednak przyznać, że orkiestra Bundeswehry rewelacyjnie zagrała „Wind of changes” - pisze Cezary Gmyz