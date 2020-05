Wzruszające świadectwo o maryjnej pobożności św. Jana Pawła II

Wiele zaplanowanych spotkań i imprez przygotowanych na 100-lecie urodzin św. Jana zostało niestety odwołanych, ale na szczęście powstały inne inicjatywy upamiętniające jubileusz Największego z Polaków. Na czele wysuwa się pośród nich monumentalny album fotografika papieskiego Adama Bujaka i ks. prof. Jana Machniaka pt. „Totus Tuus” z wydawnictwa Biały Kruk. „Jest to niezwykła książka, albowiem skupia się na szczególnym aspekcie duchowości papieża. Tytuł jest oczywiście wzięty z zawołania biskupiego i papieskiego św. Jana Pawła II i oznacza „cały Twój”. Chodzi o to, aby doskonale naśladować Maryję i całkowicie należeć do Boga,” tłumaczy ks. prof. Machniak, autor tekstu do książki „Totus Tuus”.

I rzeczywiście to Jej tak młody kapłan, jak i sędziwy Papież zawierzył siebie samego, Ojczyznę oraz cały świat. Podkreślał zawsze, że nabożeństwo do Matki Bożej jest nie tylko wyrazem miłości do Niej, ale przede wszystkim drogą do Chrystusa. Jan Paweł II zawierzał stopniowo Maryi także cały Kościół. Aktów zawierzenia narodów dokonywał w każdym kraju, do którego pielgrzymował, a w Fatimie zawierzył Maryi całą ludzkość. Był przekonany, że Pani Fatimskiej zawdzięcza swe ocalenie z zamachu. O roli Maryi w życiu Karola Wojtyły i ogóle w dziejach polskiego narodu opowiada w obszernym wprowadzeniu do albumu ks. prof. Jan Machniak, który miał zaszczyt i radość bezpośrednio współpracować ze św. Janem Pawłem II. Z kolei wybitny artysta Adam Bujak, który fotografował Karola Wojtyłę – Jana Pawła II przez 40 lat!, ukazuje w tym albumie zarówno niezwykły kult Matki Bożej, jak i związki polskiego Papieża z pobożnością Maryjną. Autor pięknymi obrazami objaśnia sens dewizy Totus Tuus.

„Całe moje dorosłe życie byłem związany z św. Janem Pawłem II i przez ten czas obserwowałem i przeżywałem ten wyjątkowy kontakt Ojca Świętego z Matką Bożą,” tłumaczy Adam Bujak. „Byłem z Nim w Kalwarii Zebrzydowskiej, na Jasnej Górze, w Fatimie, w Lourdes czy w Guadalupe i stałem się świadkiem tej niesamowitej czci, którą papież oddawał Matce Przenajświętszej. On naprawdę był cały Jej i warto to podkreślić w 100-lecie urodzin papieża, bo nie byłoby św. Jana Pawła II bez jego najgłębszej pobożności maryjnej. Dlatego z jednej strony ten album jest pomnikiem dla Ojca Świętego, ale z drugiej strony jest to książka niezwykle aktualna, jest drogowskazem tego, jak dzisiaj żyć. Obecnie cały świat przeżywa przecież tragedię i dzieje się to w czasie, kiedy wielu ludzi zapomniało o Bogu i dobrych wartościach. Jestem przekonany, że to, czego teraz doświadczamy, jest wielkim znakiem Niebios i nie stało się jakoś nagle. Potrzebna jest nam refleksja, musimy się zastanowić nad życiem, nad rodziną, nad Bogiem i nad Matką Bożą, która przecież jest orędowniczką wielkiego Dobra.”

Papież Polak nawiedził na swej pielgrzymiej drodze bardzo wiele sanktuariów, jednak najbliższe więzy łączyły go z Jasną Górą, siedzibą Królowej Polski, oraz z Kalwarią Zebrzydowską. To również zostało podkreślone w książce „Totus Tuus”. Piękno zdjęć oddaje urok Maryjnych wizerunków rozsianych po całym świecie, szczególnie po naszej Ojczyźnie. Wzruszająca podniosłość Maryjnej pobożności, która była siłą Jana Pawła II, była też i nadal pozostaje siłą polskiego narodu.

Totus Tuus, Adam Bujak i ks. prof. Jan Machniak, wyd. Biały Kruk, 23,5 x 27 cm, twarda oprawa, obwoluta, 272 stron.

Partner Publikacji: PKN Orlen

Patronat: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”