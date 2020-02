„Willa Kwaśniewskich”. CBA odtajnia raport

Leszek 11.2.20 19:17

I co z tego żyd żydowi nic nie zrobi.



Nie Kwasnieski tylko ....



Ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego był Żydem rosyjskim w stopniu pułkownika NKWD, „wcielony” w Polaka do organizowania nadzoru UB na terenach Pomorza Zachodniego i Północnego



Tak to żydostwo na stałe wiązało do Belwederu.