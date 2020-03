Wielki Brat patrzy w Chinach

„Rok 1984” Orwella w Chinach staje się rzeczywistością. Tam „Wielki Brat” ma naprawdę duże pole do popisu, a epidemia koronawirusa pokazuje, na jaką skalę chińskie władze kontrolują swoich obywateli.

W walce z koronawirusem w Chinach użyto zaawansowanej, nowoczesnej technologii. Wykorzystano automaty do pomiaru temperatury ciała, roboty wyręczające lekarzy w niektórych czynnościach, kaski wykrywające ludzi z gorączką i systemy sztucznej inteligencji pomagające w diagnostyce medycznej oraz analizie danych epidemiologicznych. Pojawiły się aplikacje, dzięki którym każdy mógł sprawdzić, czy nie jechał pociągiem lub nie leciał samolotem z kimś, u kogo potwierdzono zakażenie. Poza tym udostępniono również interaktywne plany miast, na których zaznaczono miejsca zamieszkania zdiagnozowanych pacjentów.

Według agencji Reutera epidemia koronawirusa ujawniła część technologii służącej do kontroli społeczeństwa w Chinach oraz dała władzom pretekst do jej stosowania.

Reuters opisał przypadek mężczyzny, który wrócił do domu po podróży w interesach do Wnzhou. Po powrocie zadzwoniła do niego policja, która ustaliła, że był w miejscu ogniska epidemii i nakazała mu przez dwa tygodnie nie opuszczać domu. Kiedy wyszedł z domu po 12. dniach, otrzymał telefon od ostrzeżonego o jego wyjściu przez policję szefa.