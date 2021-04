Większość katolików nie wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii? Zatrważające dane

Według badania opinii publicznej z roku 2019 statystycznie na dziesięciu katolików amerykańskich przypada siedmiu, którzy nie wierzą w to, że Eucharystia to Ciało, Dusza i Bóstwo Jezusa Chrystusa. To dość smutny obraz katolicyzmu w USA, mimo że nauka Kościoła o Najświętszym Sakramencie jest znana od wieków, sięgając wstecz aż do czasów apostolskich. Oznacza to, że większość katolików dzisiaj albo nie zna tej prawdy, albo po prostu ją wprost kwestionuje.

Jak przypomina Rodney Pelletier na portalu „Church Militant”, apostołowie przekazywali naukę o Eucharystii, którą zaczerpnęli bezpośrednio od samego Pana Jezusa, czego świadectwo znajdujemy w Ewangelii św. Jana. Ewangelista przytacza słowa Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Według Ewangelii wielu przestało chodzić za Chrystusem, gdyż przerażała ich myśl o kanibalizmie. Jak stwierdza Pelletier: „Niewierzącym katolikom dzisiaj nazbyt brakuje wiary, by się przerazić”. Zdaniem publicysty przyczyną jest m.in. zbytnia poufałość z Najświętszym Sakramentem, tak jak było w przypadku ludzi z Nazaretu, którzy odrzucili Chrystusa w Jego czasach, znając Go. Jego zdaniem przyczyniła się do tego praktyka udzielania Komunii św. na rękę, która utrwaliła niewiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Zdaniem publicysty amerykańscy biskupi zlekceważyli wytyczne papieża Pawła VI, których celem miało być „zabezpieczenie szczególnej godności Najświętszego Sakramentu”. Te wytyczne mówiło o szczególnej trosce, jaką należy zachować, by nie dopuścić do upadania i rozproszenia cząsteczek chleba eucharystycznego przy udzielaniu Komunii św. na rękę, a także by osoby przystępujące do Komunii miały czyste dłonie.

Jak stwierdza Pelletier: „Każdy, kto był w typowej parafii, wie, że cząsteczkom eucharystycznym księża, diakoni lub nadzwyczajni szafarze poświęcają niewiele uwagi albo wcale”. I dodaje gorzko: „Jak zauważono: najświętsze miejsca w kościele to tabernakulum i podłoga”.

Pytanie, czy to podobnego opłakanego stanu nie doprowadzi upowszechniona praktyka udzielania Komunii św. na rękę także obecnie w Polsce pod pretekstem pandemii koronawirusa? Co z szacunkiem dla Najświętszego Ciała Pana Jezusa i z wiarą w Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii? Czy cuda eucharystyczne w Legnicy i Sokółce nie wskazywały nam z wyprzedzeniem na ten problem?

jjf/ChurchMilitant.com