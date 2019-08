Wall Street Journal ostrzega: Putin może rozpętać nową wojnę!

NeomarksistowskiMarszRówności lgbt 7.8.19 13:35



"By mogła zapanować Równość,

trzeba wpierw wdeptać wszystkich w gówno;

by człowiek był człowieka bratem,

trzeba go wpierw przećwiczyć batem;

wszystko mu także się odbierze,

by mógł własnością gardzić szczerze."

Janusz Szpotański

Towarzysz Szmaciak