Uniwersalne nakrycia głowy, które nigdy nie wychodzą z mody

Zbliża się zima i pora pomyśleć o stylowym okryciu głowy. Zobacz, jak wybrać męskie okrycie głowy, które będzie modne przez lata.

Męska czapka na zimę

Mogłoby się wydawać, że czapka to po prostu czapka, ale w rzeczywistości czapka czapce nierówna. W sezonie zimowym raczej nie sprawdzi się klasyczna czapka z daszkiem typu dżokejka. Potrzebne jest nakrycie głowy, które osłoni czoło i uszy.

Za najbardziej uniwersalną trzeba uznać czapkę gładką dzianinową, elastyczną. Takie czapki najczęściej są dwuwarstwowe, warstwa wierzchnia jest elastyczna, dzięki czemu czapka dobrze dopasowuje się do głowy. Warstwa spodnia to na ogół ciepły i przepuszczalny polar, który dba o komfort termiczny głowy, uszu i zatok nosowych.

Od kilku sezonów obserwujemy czapki męskie z grubej dzianiny imitującej ręczne robótki. Wygląda to bardzo stylowo, ale trudno określić, czy ten trend stanie się ponadczasowy.

Męska czapka z pomponem?

Pompon wydaje się zarezerwowany dla małych dzieci i dla kobiet lubiących ubierać się z fantazją. Niemniej nie znaczy to, że pompon nie pasuje do męskiej czapki. To rozwiązanie widywane bardzo często, szczególnie przy czapkach sportowych. Pozostaje kwestia wygody takiego rozwiązania, duży i okazały pompon może utrudniać założenie kaptura.

Czy prawdziwy mężczyzna może założyć czapkę z pomponem? Jak najbardziej tak. Wbrew pozorom pompon nie odbiera mężczyźnie powagi, chociaż faktycznie nie nadaje się do każdego stroju. Czapka z pomponem dobrze pasuje do kurtki sportowej, ale niekoniecznie do płaszcza. Także kurtka miejska nie zawsze jest dobrym tłem dla pompona. Jeśli kaptur obszyty jest futerkiem, lepiej postawić na gładką czapkę.

Zimowy daszek nie tylko przy czapce narciarskiej

Czapka z daszkiem na zimę to rozwiązanie ze wszech miar godne uwagi. Przyjęło się, że daszki najczęściej towarzyszą czapkom narciarskim, ale nie jest to ścisłą regułą. Wręcz przeciwnie.

Skórzane czapki stylizowane na bejsbolówki lub kaszkiety to coraz częściej widywane czapki męskie na zimę. Ale uwaga: By dobrze pełniły swoją funkcję, obowiązkowo muszą im towarzyszyć nauszniki wyłożone miękkim futerkiem. Jeśli chodzi o uniwersalność takiego rozwiązania, to zdecydowanie bardziej ponadczasowe są kaszkiety, doskonale pasujące do zimowych płaszczy.

Męska czapka na pandemię – z daszkiem, czy bez?

W dobie pandemii nie daszek jest najważniejszy, chociaż niewątpliwie przydaje się, gdy pada deszcz lub śnieg. Także, gdy świeci słońce, daszek jest dobrą osłoną dla oczu.

Jednak nie można zapomnieć o konieczności zasłaniania nosa i ust w wielu sytuacjach. Tu dobrze sprawdzają się czapki narciarskie z opuszczanymi kominami. Można nimi zastąpić tradycyjną maseczkę.

Jeśli zamiast maski nosimy przyłbicę, daszek może być przeszkodą w dokładnym jej założeniu. W takim wypadku lepiej zdecydować się na tradycyjną, gładką czapkę z dzianiny lub polaru.

Męska czapka na zimę – tylko czarna?

Absolutnie nie! Czerń to kolor bardzo uniwersalny i na pewno ponadczasowy. Można kupić taką czapkę, jeśli chcemy, by służyła długie lata i nigdy nie wyszła z mody. Jednak równie dobrze można sięgnąć po czapkę grafitową, jasnoszarą, brązową, beżową, oliwkową, granatową, błękitną… paleta barw jest praktycznie nieograniczona.