TVN i Gazeta Wyborcza: Dajcie nam 'głowę Schetyny'

„Schetyna oznajmił, że w TVN ktoś przestawił wajchę i dał sygnał do ataku na niego” - piszą we „Wprost” Eliza Olczyk oraz Joanna Miziołek. Co ciekawe, wygląda na to, że "wajchę" przestawiła też "Gazeta Wyborcza", która opisała kulisy kampanii PO.