Szokująca decyzja SN Holandii. Zabijanie ludzi z demencją wbrew ich woli jest zgodne z prawem

23.4.20 18:25

W kulturze Chrześćjańskiej istnieje podstawowy dokument :Dziesięć Przykazań. Tam zawarte są wszystkie obowiązki dotyczące życia doczesnego. W krajach gdzie od kilkudziesięciu lat zniknął chrześćjanizm nie ma żadnego prawa . Jak nie ma prawa - to nie istnieje sumienie, to nie istnieją żadne zasady moralne , to powoduje , że Zabójstwo - to nie zabójstwo tylko "lekarstwo" dla bardzo bogatego państwa bo nie trzeba łożyć na "niepotrzebnego Człowieka" - bo to już śmieć.