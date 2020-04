Śmiertelność na Covid-19 dużo wyższa niż na grypę

Ramirez 20.4.20 10:13

A co to ma do rzeczy?

80-90% zarażonych nie wie że ma wiruska.

I to jest fakt



Wszystkie badania na zamkniętych populacjach (było kilka statków i okrętów) pokazują, że śmiertelność w całej populacji oscyluje około grypowej.



Uwaga - nawet zwykła grypa potrafi uśmiercić do 6% ludzi starych i schorowanych.



PS. Szkoda że nie zauważyłeś, że obecnie w Polsce nikt nie umiera na grypę. Wszyscy tylko i wyłącznie na koronę. Chyba wirus grypy przestraszył się korony.



PPS. Szkoda że nie zauważyłeś, że większość zarażonych to przypadki fałszywie pozytywnego testu. Nic im nie jest, ale jeśli zapędzisz ich do szpitala z naprawdę chorymi, zarażą się tam z całą pewnością.