Rewizjonizm graniczny, wspieranie rosyjskiej interwencji w Donbasie, rynsztokowy język - Dr historii o Gremiuchu

Już nawet po rozwiązaniu umowy przez IPN z dr. Tomaszem Greniuchem, który przez chwilę pełnił funkcję dyrektora wrocławskiego oddziału IPN, kontrowersje na jego temat nie milkną. Chodzi nie tylko o same gesty, które wykonywał w przeszłości, ale też o opinie i poglądy, o których pisał publicznie w mediach społecznościowych.

Publicysta i bloger Marcin Rey opublikował na Facebooku cytaty z wypowiedzi Greniucha na temat Ukrainy.

"27 stycznia 2014 roku, Majdan w pełni, a Greniuch: „W kontekście zajść na Ukrainie, odrzucam destrukcyjną tradycję "za naszą i waszą wolność", w moim narodowym interesie nie jest solidaryzowanie się z eurobandytami, a raczej zapalenie znicza na grobie pradziadka w Kołomyi bez potrzeby przekraczania granicy!” - czytamy na FB Reya.

"31 stycznia 2015 roku, trwa najbardziej gorąca faza wojny z Rosją o Donbas, trup ścieli się gęsto, a Greniuch: „Czy Noworosja to Konfederacja naszych czasów, a "Givi" to współczesny Bohun? Czy podobieństwo do "flagi rebelii" nie jest przypadkowe? No i gdzie się można "zapisać" co by pogrobowców UPA lać po pysku pod Donieckiem?” Kolega Michał Maliński mu odpowiada: „Napisz mi na priv, to dam ci adres rekrutacyjny do separatystów” i dostaje polubienie od Greniucha – pisze dalej.

Marcin Rey opublikował wstrząsające cytaty Tomasza Greniucha o Ukrainie. W skrócie rewizjonizm graniczny i wspieranie rosyjskiej interwencji w Donbasie + rynsztokowy język.

Samo odejście Greniucha z IPN to za mało, aby przywrócić wiarygodność instytucji pic.twitter.com/noicAuXBe3 — Łukasz Adamski (@LukaszAdamskiPL) February 26, 2021

