Prof. Zaradkiewicz odmroził Izbę Dyscyplinarną

Podejmując tę decyzję prof. Małgorzata Gerdsorf tłumaczyła się postanowieniem TSUE, który to zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dot. Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Uchylając zarządzenie prof. Gersdorf obecnie pełniący funkcję I Prezesa SN prof. Zaradkiewicz zdecydował, że sprawy dyscyplinarne sędziów wpływające do SN mają być przekazywane do sekretariatu I Prezesa SN. Tam mają być one przechowywane do czasu wydania ostatecznego wyroku przez polski Trybunał Konstytucyjny w sprawie zainicjonowanej pytaniem Izby Dyscyplinarnej.