Prof. Przemysław Czarnek powołany na ministra edukacji

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę prof. Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki. Zaprzysiężenie odbyło się w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Pierwotnie zaprzysiężenie nowych ministrów, po rekonstrukcji rządu, miało odbyć się 5. października. Ze względu na potwierdzenie zakażenia koronawirusem u nominowanego na ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka uroczystość przełożono na 6. października. Nie mógł w niej wówczas wziąć udziału prof. Czarnek.

Ministerstwo Edukacji i Nauki powstało po połączeniu funkcjonujących przed rekonstrukcją resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

- „Gratuluję tej nominacji, tego wyboru na to bardzo ważne stanowisko, na to bardzo trudne stanowisko i dziękuję, że się pan minister tego zadania podjął” – mówił prezydent.

- „Bardzo trudnego dlatego, że są to dwa resorty są niezwykle ważne, a budzą siłą rzeczy wiele emocji, wszelkie zmiany, jakie realizowane są, trudno się dziwić, że budzą wiele emocji. Każdy z tych resortów i to co się w nich dzieje dotyczy wychowania naszej młodzieży” – dodał.

