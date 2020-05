Prof. G. Węgrzyn: Wirusa pokonamy nawet bez szczepionki

- Przechorowanie choroby wirusowej będzie dawało odporność. U jednych osób będzie to działać bardziej skutecznie, u innych mniej, ale jako społeczeństwo będziemy bardziej odporni. Chyba że powstaną jakieś odmiany, jak w przypadku grypy, i nasze przeciwciała nie rozpoznają tego wirusa. Wówczas zabawa zaczyna się od początku

Profesor zauważa, że choroby towarzyszące podczas zakażenia koronawirusem pozwalają na to, że wirus doprowadza łatwiej do śmieci osoby zakażonej.

Występuje też już kilka odmian wirusa SARS-CoV-2 , ale zdaniem eksperta nie jest to niczym szczególnym, ponieważ wirusy mutują.

- Wiele grup naukowców pracuje nad szczepionkami, co w dodatku oznacza, że zapewne pojawi się nie jedna, ale wiele wersji szczepionki. I to jest nadzieja dla społeczeństwa, że jeśli więcej ludzi się zaszczepi, to wirus, przynajmniej na jakiś czas, przestanie być groźny