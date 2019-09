Prezydent odpiera skandaliczne zarzuty francuskiego przywódcy

"Najbardziej się ciesze, że w Poznaniu będzie Dowództwo Dywizji, bo to wzmacnia obecność amerykańską w Polsce. (…) Nie mamy tematów, gdzie nasza opinia byłaby inna"-podkreśliła głowa państwa.

Prezydent odniósł się również do pewnego zarzutu formułowanego przez polityków i sympatyków opozycji. Niektóre środowiska w Polsce, aby zdyskredytować prezydenta i zdeprecjonować jego wizytę w Stanach Zjednoczonych, podkreślały, że rozmowa Andrzeja Dudy z amerykańskim przywódcą trwała tylko 35 minut.

"Toczą się cały czas spotkania w siedzibie ONZ, które nie trwają dłużej niż 15 minuty. My rozmawialiśmy ponad pół godziny. Mam szybkie łączę z prezydentem. Parokrotnie rozmawialiśmy. Ostatnio mnie przepraszał, że nie może przyjechać z powodu huraganu. (…) Dla mnie to było całkowicie zrozumiałe"-podkreślił gość TVP. Na pytanie o przyjazd Donalda Trumpa do Polski, głowa państwa odpowiedziała: