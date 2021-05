Prezydent o NS2: Zadziwiająca decyzja prezydenta Bidena zaniepokoiła wielu polityków UE

– Generalnie jest tak, że stawia [budowa Nord Stream 2] pod ogromnym znakiem zapytania również i w jakimś sensie suwerenność energetyczną wielu państw Unii Europejskiej, bo bardzo wzmacnia i bardzo monopolizuje pozycję rosyjskiego dostawcy gazu na rynku UE – powiedział dziś na antenie TVP Info prezydent Andrzej Duda.

W ostatnim czasie pytanie w sprawie Nord Stream 2 mógł zadać osobiście prezydentowi USA Joe Bidenowi polski dziennikarz i korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, Marek Wałkuski.

Polski dziennikarz zapytał prezydenta USA, dlaczego ten pozwala Niemcom i Rosji kontynuować budowę Nord Stream 2.

– Jego budowa była prawie zakończona gdy objąłem urząd i nałożenie sankcji w tym momencie byłoby szkodliwe dla naszych relacji z Europą – powiedział Joe Biden.

– Poza tym to nie jest tak, że mogę pozwolić na coś Niemcom albo nie. Byłem przeciwny Nord Stream 2 od samego początku, ale gdy objąłem urząd, gazociąg był prawie ukończony i wprowadzenie sankcji w tym momencie byłoby szkodliwe dla naszych relacji europejskich – dodał prezydent USA.

Doniesienia mediów zostały już wcześniej potwierdzone przez Anthony'ego Blinkena, który wydał oświadczenie potwierdzające, że sankcje nie zostaną nałożone na spółkę budującą Nord Stream 2 oraz jej niemieckiego prezesa.

Komentując te decyzje prezydenta USA Andrzej Duda stwierdził:

- Muszę przyznać, że ten trend jest bardzo niepokojący i to nie jest tylko niepokojące dla nas, ale to jest niepokojące dla bardzo wielu polityków w UE, którzy rozsądnie na to patrzą.

- Zdziwiła ta decyzja. Przyznaję w jakimś sensie również zaskoczyła. To nie jest decyzja, która odbywa się bez echa w Stanach Zjednoczonych. Ona wywołała potężną burzę w samej Ameryce. Kongres i parlament w USA kilkukrotnie i bardzo poważni politycy wielokrotnie przedstawiali zupełnie inny punkt widzenia, jeśli chodzi o Nord Stream 2. Przyznaję, że to było zaskakujące, tak nagła zmiana stanowiska przez samego prezydenta Bidena. Pan prezydent miał jeszcze do niedawna inne zdanie na temat Nord Stream 2 – powiedział prezydent Andrzej Duda.

