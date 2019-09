Premier: Wylosowaliśmy drugą kadencję, KO- piąty rok w opozycji

Lennon 14.9.19 12:55

I jak podniesiecie te pensje minimalne to ceny nie wzrosną?

Dyplom z ekonomii chyba znaleźliście w czipsach.

Na to ja odpowiadam kawałem:



Siedzi baca na kamieniu. Przechodzi obok niego facet i mówi:

- Ładnego psa macie baco. Za ile go sprzedacie?

- Za milion złotych.

- Zwariowaliście? Nikt za tyle psa nie kupi.

I poszedł dalej. W drodze powrotnej facet patrzy, baca nie ma psa. I pyta się go:

- Baco, gdzie macie psa?

- A sprzedałem.

- Kto był na tyle głupi, że kupił psa za milion!?

- Nikt nie kupił. Wymieniłem go za dwa koty po 500 tyśków.