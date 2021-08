Pozycjonowanie stron www (SEO ) - co to jest, jak działa pozycjonowanie firmy, jakie są korzyści i jaka jest cena?

Optymalizacja grafik - czyli zastosowanie takiego rozmiaru obrazu, w jakim będzie wyświetlany (większy i tak byłby zeskalowany, a bardziej obciąża witrynę) oraz wybranie odpowiedniego formatu (z reguły jest to JPG, czasami PNG).

Dostosowanie strony www do urządzeń mobilnych - tak, aby użytkownicy komórek i tabletów mogli bez przeszkód korzystać ze strony.

Poprawa nawigacji na stronie - czyli zadbanie o to, by użytkownik odwiedzający stronę mógł łatwo znaleźć to, czego szuka.