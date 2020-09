Poseł o działaniach Hołowni: Cwaniactwo polityczne

„To, co dzisiaj robi Szymon Hołownia i jego ruch, to jest takie drobne, cyniczne cwaniactwo polityczne. Tak to bym nazwał” – tak skomentował działania byłego kandydata na prezydenta poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Jak już informowaliśmy na naszym portalu, przed kilkoma dniami klub Lewicy opuściła Hanna Gill-Piątek. Co więcej, już teraz mówi się o trzech posłach KO, którzy mieliby zasilić nowy klub. Gawkowski komentował w rozmowie na antenie Polskiego Radia:

„Nie można z jednej strony mieć czystych rąk i mówić, że będziemy nowym elementem polityki w Polsce, która od tych starych, dawnych partii będzie patrzyła inaczej na politykę, a później pierwszy ruch, który wykonywać po wyborach prezydenckich, podkradać komuś posłów”.

Dodał też:

„Nie krokodylem jest Hołownia, tylko dzisiaj mrówką, którą myślę, że nie tylko Lewica, ale inne partie będą spokojnie, ale powoli rozgniatały”.

dam/PR1,Fronda.pl