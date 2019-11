Po Jachirze czas na Nowicką. Ziemkiewicz: ,,To robota jednak nie dla psychiatry, tylko dla egzorcysty''

konfederata 9.11.19 21:33

to tylko wina PIS, zamiast zwalczać lewactwo to je finansuje, zrobił wszystko aby dostali się do sejmu, PIS to antypolska żydowska opcja, jak zabierali emerytury UB i SB (odpowiedzialność zbiorowa godna NKWD i Gestapo) to zabrali Polakom, żydowskim funkcjonariuszom żydowskim nie zabrali nawet złotówki