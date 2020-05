Panie Ministrze, nie zamieńmy kolonii w kolonie karne!

Na "kolonie" z wojewódzkimi, zunussimi! 21.5.20 16:08

ŻADNA REWELACJA!

Prawda jest bardziej niż prozaiczna.

Tzw. celebryci, dziatwa tych z "sałata", od zamierzchłych czasów PRL-u szukali wrazeń w Trójmiescie.

W podziemiach Grand Hotelu w Sopocie działała "dyskoteka" i pokoje na godziny, w lokalach wzdłuż Wełtawy, w okolicach "żurawia", wszystko było do nabycia, dyskoteka na "wyścigach"...

Trójmiasto było tanie dla zboków z Niemiec, Szwecji ...

Kompletne dno, jak do tej pory, nie doczekało się ani "sekielskich", ani "wielkiej literatury", a Trójmiasto było i ciągle jest "anusem moralnym" Polski.

Szczecin w niemniejszym stopniu. Pedofilia-homoseksualizm kwitł za przyzwoleniem "władz" bo wladza czerpala zyski.

Nagle się okazuje, że pedofilia-homosekualizm pomiędzy księżmi to NIC w porównaniu z syfem moralnym "szyszek" partyjnych PRL-u, ich ulubionych celebrytów, ich dziatwy "złotej" a raczej czerwonej.

Zrobić wielkie pranie - publicznie.

Nudnych jest kilku księży i kilku biskupów, nagle się okaże, że ci różni "wojewódzcy" (typowo żydowskie nazwisko), jego poprzednicy, czerwona dziatwa; michniki, kuronie to kompletny syf moralny HIPOKRYCI.