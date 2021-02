Nieoficjalnie: Ewa Leniart kandydatem PiS na prezydenta Rzeszowa

Radio RMF FM nieoficjalnie poinformowało, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeszowa będzie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Tymczasem wicerzecznik PiS Radosław Fogiel przekonuje, że decyzja jeszcze nie zapadła, ale zostanie podjęta przez Komitet Polityczny PiS w ciągu najbliższych dni.

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeszowa ma kandydować wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. O sprawę był dziś pytany w Radiu Zet Radosław Fogiel.

- stwierdził wicerzecznik PiS.

Dodał, że partia ma wielu rozpoznawalnych polityków związanych z Podkarpaciem i pod uwagę bierze się wiele kandydatur. Zaznaczył przy tym, że w ocenie PiS Rzeszów potrzebuje zmian.

RMF FM zapytało o ewentualny start w wyborach samą Ewę Leniart.

- „Na pewno jestem osobą, która posiada kompetencje i predyspozycje do tego, bo myślę, że prawie pięć i pół roku piastowania urzędu wojewody daje mi takie prawo, by taką deklarację uczynić. Natomiast oczywiście czas pokaże, to jest poważna decyzja”