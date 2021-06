Nie chcesz stracić 500 plus? Pamiętaj o złożeniu wniosku do końca czerwca!

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomina, że należy złożyć wniosek o 500 plus do końca czerwca, aby świadczenie wychowawcze zostało wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Prawo do świadczenia jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

- „Wnioski przyjmujemy już od 1 lutego, zdecydowana większość rodziców już złożyła wniosek. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie powinni zwlekać. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku”

- przypomina minister Maląg.

Wniosek można złożyć korzystając z bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS, w urzędzie bądź za pośrednictwem poczty. W przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca, ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31 sierpnia.

kak/tvp.info.pl, PAP