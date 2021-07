Największe podatki w Polsce płacą… rodziny wielodzietne

W dyskusji Plenerowego IX Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin wziął udział m.in. „Łukasz Hardt z Rady Polityki Pieniężnej, który zwrócił uwagę, że duże rodziny w Polsce są niewspółmiernie obciążone podatkami konsumpcyjnymi, jak np. VAT, w stosunku do rodzin z mniejszą liczbą dzieci” – czytamy na portalu pch24.pl.

Jak dodał ekspert, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze podatek ukryty, który płacą wszyscy obywatele, a jest nim inflacja, która w Polsce wynosi obecnie do 5%. Ten podatek z kolei ponownie obciąża rodziny wielodzietne, ponieważ one więcej konsumują.



Tegoroczna edycja odbyła w Warszawie, od 25 do 27 czerwca się pod hasłem „Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość”. Organizatorem był Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Pomysłodawcy Zjazdu zauważają, że „nieproporcjonalnie mało uwagi poświęca się rodzinie, która jest podstawową komórką społeczną w stosunku do roli, jaką pełni”. Efektem tych zaniedbań – jak podkreślają – jest zmierzenie do katastrofy demograficznej. To z kolei „pociąga za sobą kryzys ekonomiczny, kulturowy, relacyjny, co w konsekwencji prowadzi do destrukcji społeczeństw i narodów” - czytamy.

Z kolei prof. Marek Kośny z Uniwersytetu Wrocławskiego wskazał, że rozwiązania podatkowe proponowane przez rząd w ramach Polskiego Ładu „nie widzą rodziny”. Jak wskazał, „singiel zarabiający 10 tysięcy złotych i ojciec rodziny, mający szóstkę dzieci i często niepracującą żonę, także zarabiający 10 tysięcy złotych, to nie są takie same przypadki”.

Przewodnicząca Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Joanna Krupska zauważyła, że „prawem kobiety jest możliwość wychowywania dziecka do lat trzech”, a w tym obszarze zadaniem państwa powinno być wspieranie takich kobiet i odejście od naciskania na organizowanie zastępczej opieki.

