Mistyczka, która doświadczyła męki Chrystusa we własnym ciele. Bł. Anna Katarzyna Emmerich

JS 9.2.20 9:23

Jeżeli ktoś ma wątpliwości, niejasności, chwiejność w wierze, a nawet ją traci, a ja to wszystko miałem ! polecam zakup całego objawienia danego bł. A.K. Emmerich (wraz z Tajemnicami Starego Przymierza). Dopiero to objawienie dało mi fundamenty wiary jak beton po którym się chodzi. Trzeba regularnie czytać tą ogromną pomoc Bożą na nasze czasy, a wystarczą tylko dwie strony dziennie ! Spodziewajcie się Dobrych owoców po treści tego co Bóg objawił tej cierpiącej zakonnicy. To objawienie pomogło mi uwierzyć w niewyobrażalnie mądrego i kochającego Boga, w kochającego, chcącego nas ratować Jezusa, w Ewangelię. Mógłbym jeszcze wiele napisać ale komu będzie chciało się to czytać ? Lepiej kupić tą księgę zanim dotrze do Polski zaraza a na pewno dotrze, bo to już wie nasz minister zdrowia, a wtedy sklepy będą zamknięte jak Chinach.

Chwałą, dziękczynienie i uwielbienie Bogu naszemu za to, że objawił nam historię zbawienia. Z tej księgi dowiecie się za jak ZBYT WIELKĄ CENĘ zostaliśmy wykupieni (gdyby Jezus nie przyszedł na świat, zostałby on zakończony a my nie narodzilibyśmy się - to jest moja interpretacja) ale jeszcze nie zbawieni.

Nie trzyma się światłą pod korcem. Niestety nie zrozumieli tego nasi przywódcy duchowi.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam