Miliard dolarów na inwestycje Trójmorza. Jacek Czaputowicz: To bardzo ważna deklaracja USA

Leszek 16.2.20 18:47

Ci z Targowicy też nazywali się Polakami, ale to nie byli Polacy lecz zdrajcy Ojczyzny. Dosłownie to samo dzieje się dzisiaj ! Dzisiaj ich europosłowie i członkowie bandy 4 ugrupowań totalnej opozycji to nie Polacy, a zdrajcy naszej Ojczyzny ! Różnice są niewielkie, bo tamci jeźdźili do Moskwy, a ci jeżdżą do Brukseli. Oni mają własne stacje telewizyjne, w tym TVN, prasę, w tym GW, a nawet własne bojówki. Dzisiejszych zdrajców popiera jeszcze około 5 MLN polskojęzycznych osobników, szczególnie w dużych miastach, którym głównie TVN odebrał rozum.

Europosłowie tej bandy waczą nieustannie przeciw Polsce, domagając się sankcji i karania własnej Ojczyzny za rzekome łamanie praworządności. Ci zaś w kraju są przeciwni wszystkiemu co jest dobrem, kłamią notorycznie i zieją nienawiścią do Polaków pragnąc zemsty za kolejno przegrane wybory. Oni nie mają nam nic do powiedzenia i nie powinni zajmować się Polską !

Nadchodzi czas, kiedy Polacy wyjdą na ulice manifestować przeciw totalnej opozycji, co będzie ewenementem w skali światowej !!!