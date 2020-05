Marcin Wikło: Porozumienie poza koalicją nie istnieje

W swoim tekście Wikło podkreśla, że zarówno Jarosław Gowin jak i Zbigniew Ziobro są ważnymi postaciami w Zjednoczonej Prawicy, mimo, że ich ugrupowania „w zasadzie samodzielnie na scenie politycznej by nie zaistniały, nie mówiąc o scenie sejmowej”. Dodaje, że ważne są również spory pomiędzy koalicjantami, które ubogacają obóz władzy.

- „To jego wybór, by Zjednoczonej Prawicy nie traktować już jako spojonego ideą bloku, a raczej sumy procentów poparcia. A twierdzenie, że ma tyle szabel, by zablokować jeden z najważniejszych dla koalicji pomysłów, zakrawa o szantaż. To jest wypisanie się z tego układu na własne życzenie” –czytamy.