Małgorzata Kidawa-Błońska: ,,Wywaliłam wybory majowe’’

harry 8.6.20 20:08





Nie jest nawet za bardzo ważne czy Kidawa jest głupawa czy nie, ważne jest to, że w XXI wieku, w centrum Europy, istnieje partia, która kogoś takiego jak Kidawa desygnowała na najwyższy urząd w państwie próbując przekonać wyborców, że ta Kidawa to najbardziej wartościowy kandydat dla Polski.



Co o takiej partii sądzić? Czy już tylko to nie kwalifikuje takiej partii do uznania jej za publiczny przytułek dla paranoików?



I dlaczego ludzie z tej partii uważają, że wszyscy wyborcy to paranoicy jak oni sami?