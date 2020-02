Kosiniak-Kamysz: Przyłębska słucha się Nowogrodzkiej

Oprócz chęci postawienia prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej przed Komisją Prawa i Sprawiedliwości, którą ponoć PSL ma powołać albo myśli o jej powołaniu, zarzucił jej to, że jest sterowana przez Nowogrodzką.

- To dla niej największa radość. Widać jej emocjonalne zaangażowanie w to wszystko. Widać że jest gorącą zwolenniczką obozu dobrej zmiany. To zaangażowanie bardzo mocne, jej mąż jest ambasadorem mianowanym przez tę władzę. Są tak silnie związani z obozem władzy, że nie są w stanie obóz władzy oceniać rzetelnie.