Korwin-Mikke: PiS to KOMUNIŚCI z krzyżem w zębach

AA 10.12.19 22:15

Korwin Mikke to zwykły psychopata o wysokim ilorazie inteligencji. Reprezentuje darwinizm społeczny i antykatolicki kurs. Poglądy prorosyjskie zdradzają, że jest zwykłym kolaborantem lubiącym gościć w ambasadzie Rosji. Obrażał ludzi, kobiety i zraził wielu potencjalnych wyborców opcji konserwatywno liberalnej. Nie przeczę, że pewne jego pomysły i krytyka pewnych mechanizmów ekonomicznych i prawnych są słuszne, ale reszta jest kompromitacją. Dalszymi psychopatami są Michalkiewicz i Braun. Michalkiewicz to drugi Tejkowski, Żydzi się cieszą, że ktoś taki jest bo mogą podać przykład antysemityzmu w Polsce, następny to Braun, który też uwielbia Rassiję i w sposób sugestywny potrafi pleść głupstwa. Może PISowi wiele brakuje, ale rządy PiS to lepszy stan finansów i gospodarki, więc jest to realizacja liberalno konserwatywnego programu chociaż w nikłym procencie. Doktrynerstwo jest szkodliwe, bo nie można potępiać firm państwowych jeśli są dochodowe i konkurencyjne.