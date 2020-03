Kolejna grupa LGBT parodiuje Kościół

Zakładać to sobie mogą co chcą. Polska to wolny kraj i również zaburzeni seksualnie mogą sobie zakładać namiastkę kościoła który uzna ich chorobę i obrzydliwy grzech za "normalne".

No i co dalej?!

Czy to w jakikolwiek sposób zmienia ich żałosną sytuację?

Czy ten "kościół" w jakikolwiek sposób daje im zbawienie i odpuszczenie grzechów z ustanowienia samego Boga?

Żałośni ludzie tworzący sobie żałosne namiastki czegoś co raz na zawsze zostało ustanowione przez Boga i pozostanie do końca świata takie jakie jest. To jeden Święty Apostolski i Niepodzielny Kościół Jezusa Chrystusa. I nigdy się to nie zmieni.

Co do nauki to fakty o homoseksualizmie są takie że jest to choroba umysłowa rodzaj ciężkiego zaburzenia tożsamości sexualnej i osobowej i można toto z powodzeniem leczyć. To że psychiatrzy z APA ZAGŁOSOWALI sobie że homoseksualizm nie jest chorobą absolutnie nie czyni w/w takowym. Gó...o owinięte w złotko nigdy nie będzie cukierkiem ale zawsze gó..em i wcześniej czy później każdy się o tym przekona.

Już większość naukowców głośno mówi i pisze że homoseksualizm to choroba i jego wykreślenie z rejestrów WHO jako takiego było pośpiesznie i błędne. I co ciekawe mówi o tym nawet ten psychiatra co pierwszy głosował i namawiał do głosowania innych za wykreśleniem z WHO. Taka niestety smutna prawda dla tęczowych chorych ludzików.



