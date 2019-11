,,Kadafi'' zatrzymany. Gangsterzy chcieli porwać biznesmena

Policjanci z CBŚP udaremnili porwanie biznesmena, którego usiłowało uprowadzić trzech groźnych gangsterów.

Tomasz B. ps. Kadafi, boss bydgoskiej mafii wraz z dwoma innymi gangsterami planowało porwać biznesmena z Małopolski. Chcieli uzyskać nawet kilka milionów złotych okupu. Kamerę, za pomocą której inwigilowali biznesmena, ulokowali w drzewie na terenie jego posesji. Na ich trop wpadli policjanci CBŚP i prokuratorzy śląskich "pezetów" Prokuratury Krajowej.

Tomasz B. ukrywał się od lutego 2018 roku, kiedy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał go na 15 lat więzienia m.in. za kierowanie gangiem, handel narkotykami i haraczowanie prostytutek.

Na trop "Kadafiego" wpadli funkcjonariusze CBŚP z Bielska Białej. Ustalono, że przestępcy mieli już wynajętą posesję, na której miała być więziona ofiara.

Jak wynika z ustaleń operacyjnych, bezpośrednimi wykonawcami mieli być „Kadafi” oraz Dariusz L.

Kolejny już raz policjanci CBŚP wspólnie z prokuratorami zapobiegli uprowadzeniu osoby dla okupu. Przyszła ofiara była obserwowana, zakupiono paralizatory, broń i inne akcesoria, które miały być użyte do popełnienia przestępstwa. Do sprawy zatrzymano 3 mężczyzn, w tym Tomasza B. ps. "Kadafi" oraz Dariusza L. Obaj mężczyźni byli poszukiwani do odbycia kary kilkunastu lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. W akcji uczestniczyli także policjanci z CPKP "BOA".

Policjanci z Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do informacji, z której wynikało, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogą przygotowywać się do uprowadzenia mieszkańca małopolski. Cel tego przestępstwa miał być jeden – wymuszenie okupu. Aby go osiągnąć na terenie województwa małopolskiego został wynajęty dom, zdobyto już broń palną, maski, paralizatory czy sprzęt elektroniczny. Przy pomocy środków technicznych stale obserwowano cykl dnia przyszłej ofiary.

Z zebranych informacji wynikało, że wśród podejrzanych o przygotowywanie do uprowadzenie miał być Tomasz B. ps. „Kadafi", poszukiwany listem gończym do odbycia kary 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany za kierowanie największą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Członkowie tej grupy zajmowali się wprowadzaniem do obrotu narkotyków, stręczycielstwem i rozbojami.

Według śledczych wspólnikiem „Kadafiego” podczas przygotowania do uprowadzenia miał być Dariusz L. Ten mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 14 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z zebranego materiału wynika, że za wynajęcie nieruchomości oraz finansowanie przygotowań do popełnienia tego przestępstwa może być odpowiedzialny Artur G.

Policjanci dokładnie ustalili miejsca przebywania podejrzanych, których następnie zatrzymali. W działaniach wzięli udział policjanci z Zarządu w Katowicach CBŚP i z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Podczas akcji na terenie województwa małopolskiego w ręce policjantów wpadł Tomasz B. ps. „Kadafi" i Dariusz L. W trakcie przeszukania ich miejsc przebywania funkcjonariusze zabezpieczyli kominiarki, maski, rękawiczki, paralizatory, sprzęt elektroniczny, lornetkę, opaski zaciskowe, a także broń palną, noże i siekierę. Kolejne uderzenie przeprowadzono w woj. podkarpackim, gdzie zatrzymano trzeciego podejrzanego, tj.: Artura G. Z zebranego materiału wynika, że to właśnie on może być pomysłodawcą planowanego uprowadzenia.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu uprowadzenie osoby. Decyzją Sądu Rejonowego w Katowicach wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań.

bz/tvp info/cbsp.policja.pl