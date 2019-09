Jędrzej Bielecki z ,,Rz'' straszy Trumpem. Remedium mają być... Niemcy?

"Donald Trump nie przyszedł z pomocą Arabii Saudyjskiej po irańskim ataku, a wsparcie dla Ukrainy uzależnił od prywatnych interesów. To musi dać Polsce do myślenia" - przekonuje na łamach "Rzeczpospolitej" dziennikarz Jędrzej Bielecki.

Według Bieleckiego te doniesienia są bardzo niepokojące, ale nawet gdyby miały okazać się fikcją są też niepokojące fakty - a dotyczą Arabii Saudyjskiej. USA, pisze Bielecki, w ogóle nie zareagowały na irański atak na Saudów, skutkujący czasowym pozbawieniem królestwa połowy produkcji ropy naftowej. Według Bieleckiego skoro USA są już niezależne od ropy z Bliskiego Wschodu - a jest tak dzięki rewolucji łupkowej - to mogą stracić zainteresowanie tym regionem. Według autora Trump może pozwalać, by kraje bliskowschodnie zbliżały się do Rosji; czołowym zadaniem Amerykanów jest teraz konfrontacja z Chinami - a tutaj sojusz z Rosją może być nie przeszkodą, ale pomocą.