Jarosław Gowin: Rozkładamy czerwony dywan dla przedsiębiorców

Na dzisiejszej konwencji programowej PiS głos zabrał również lider Porozumienia Jarosław Gowin. Wicepremier wyraził radość, że właśnie zrealizowany został jeden z najważniejszych celów, jakie postawił sobie 15 lat temu wchodząc do polityki.

Polski Ład wreszcie ujrzał światło dziennie. Na dzisiejszej konwencji politycy PiS zaprezentowali założenia tego przełomowego programu, który pozwoli podnieść się polskiej gospodarce po pandemii i znacznie poprawi jakość życia wszystkich Polaków. Polski Ład to m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych, emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku, ogromny program mieszkaniowy czy 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

- „Kiedy kilkanaście lat temu porzucałem wygodne stanowisko rektora i zdecydowałem się zaangażować w politykę, postawiłem sobie kilka jasnych celów. Jeden z tych celów to zdecydowane podniesienie kwoty wolnej od podatku. No cóż, zajęło mi to 15 lat, ale dzisiaj z dumą mogę powiedzieć - zadanie wykonane”

- mówił wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier przyznał, że podniesienie kwoty wolnej będzie oznaczało, iż mniej środków trafi do budżetu państwa. Więcej jednak zostanie w kieszeniach Polaków.

- „Dużo bardziej martwi mnie, że na skutek podniesienia kwoty wolnej od podatku stracą samorządy. To nie będą duże straty (...) Zamienimy Fundusz Inicjatyw Lokalnych w trwałą subwencję samorządową, która będzie dzielona według obiektywnego algorytmu”

- wskazał lider Porozumienia.

Gowin zapowiedział też dalszą pomoc dla przedsiębiorców.

- „Polscy przedsiębiorcy otrzymali w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ogromną tarczę finansową, pomoc ze strony budżetu, czyli całego społeczeństwa. (…) Ale przedsiębiorcy mówią też dużo o potrzebie tarczy prawnej. Taka też powstaje w naszym ministerstwie”

- podkreślił.

Polityk odniósł się również do programu mieszkaniowego.

- „Chcemy wspierać Polaków w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. To zadanie należy do naszych priorytetów. W Polsce wciąż jest wiele osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a rolą rządu jest im w tym pomóc (...) Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało wiele konkretnych rozwiązań oznaczających realne wsparcie dla każdego z Polaków. Jedną z propozycji jest bon mieszkaniowy. Czym jest i jak zadziała w praktyce? Za przykład weźmy rodzinę z trojgiem dzieci, która marzy o kupnie własnego mieszkania lub domu. W ramach bonu mieszkaniowego rodzina ta otrzyma dopłatę w wysokości 100 tys. złotych. Ale bon to wsparcie nie tylko dla dużych rodzin – to pomoc dla wszystkich Polaków. Także rodziny z mniejszą liczbą dzieci i single będą mogli otrzymać dofinansowanie”

- zaznaczył.

