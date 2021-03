Jaki kredyt na mieszkanie?

Zakup nowego M to dla wielu osób spełnienie marzeń. To synonim niezależności i okazja do tego, by poprawić swój standard życia. Z drugiej strony taka inwestycja w większości przypadków jest związana z kredytem hipotecznym, który będzie się spłacać przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. I choć banki prześcigają się w ofertach, to trzeba się mocno wczytać, by znaleźć faktycznie atrakcyjną, bezpieczną i jak najtańszą propozycję.

1. Porównaj

2. Jak postarać się o kredyt hipoteczny?

3. Ważna zdolność kredytowa

Sięgając po kredyt hipoteczny na Direct.Money spełniamy marzenie o własnych czterech kątach. W tym celu potrzebujemy wsparcia banku, bo niewiele osób może pozwolić sobie na zakup mieszkania za zaoszczędzony kapitał. I choć sam kredyt jest poważnym zobowiązaniem finansowym, a sama procedura jego uzyskania jest dość pracochłonna, to warto się o nią postarać. Rzeczywistość pokazuje, że rynek mieszkaniowy kwitnie i ludzie otrzymują kredyty, zmieniają lokale i dopasowują je do aktualnych swoich potrzeb.

Przede wszystkim warto sprawdzić ranking kredytów hipotecznych. Stale on ewoluuje, ponieważ różne banki mają czasowe promocje czy też propozycje dla nowych i stałych klientów. Taka porównywarka pozwoli nam szybko ocenić swoje szanse oraz pomoże obliczyć przykładową ratę kredytu w danym banku oraz całkowity koszt zobowiązania. Tym samym w jednym miejscu ma się dostęp do propozycji różnych instytucji, które w jakiś sposób ze sobą konkurują. Już na tym etapie widać, gdzie rata będzie najniższa, jakie jest oprocentowanie i dodatkowe koszta czy też wymóg zabezpieczeń. Poza tym pozwoli to nam ocenić, czy mamy zdolność kredytową i czy rata zmieści się z comiesięcznym budżecie. A to szczególnie istotne w planie kilkuletnim. Po wybraniu kilku najbardziej interesujących banków warto się zapoznać z ich ofertą, sprawdzić regulaminy oraz porównać tabele opłat, a nawet złożyć wnioski, by otrzymać konkretną, dopasowaną do naszej sytuacji ofertę.

Warto pamiętać o tym, że oszacowanie maksymalnej wysokości raty nie jest związane tylko z polityką banku, ale z rekomendacją KNF. Zakłada się, że wysokość zobowiązań kredytowych klienta nie powinna być większa niż 42% dochodów netto. To według ekspertów KNF bezpieczna granica długu. Warto także posiadać tak zwaną poduszkę finansową, która pozwoli nam poradzić sobie w przypadku trudności. Analiza budżetu domowego – czyli wpływów i wydatków, jest podstawą wyliczenia zdolności kredytowej. Warto taką symulację zrobić wcześniej, by wiedzieć, na jak wysoką ratę możecie sobie pozwolić. To także spojrzenie w przyszłość i szacowanie swojego życia już z kredytem.

Banki przy ocenie zdolności kredytowej zwracają również uwagę na rodzaj podpisanej umowy o pracę i czas zatrudnienia. Poza tym istotny jest również wiek kredytobiorców. Banki przychylniej patrzą na osoby do 35 roku życia. Wynika to z faktu, że kredyt hipoteczny może być zaciągany maksymalnie na 35 lat. Tym samym, gdy skończymy go spłacać, nie powinniśmy mieć więcej niż 70-75 lat. Gdy chcemy wziąć kredyt, bank sprawdza w BIK informacje o poprzednich zobowiązaniach oraz terminowości ich spłat. Co istotne, na naszą niekorzyść będzie działać zarówno zła historia kredytowa, jak i jej brak. To na przykład może skutkować podniesieniem marży nawet o 1-2%. Banki wymagają również wkładu własnego. Sukcesywnie rośnie jego poziom i obecnie wynosi minimum 20%. Nie oznacza, że trzeba wpłacić te pieniądze w gotówce. Zabezpieczeniem mogą być oszczędności zgromadzone w III filarze, czyli na kontach IKE oraz IKZE, zaliczki wpłacone deweloperowi czy też udokumentowane zakupy materiałów budowlanych. Im wyższy wkład własny, tym mniejsze koszty kredytu.