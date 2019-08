Inwigilowała ks. Blachnickiego, dziś stoi w szeregu z Trzaskowskim. Była agentka SB walczy z dyskryminacją

matis89 20.8.19 18:09

Jak nazwać polityka lewakoateistę wspierającego sodomię Trzaskowskiego (przeciwko Prawu Boga w Trójcy Św.), który opiera się na standardach pedofilskiego WHO co do seksualizacji małych dzieci, co do pozytywnej masturbacji dla dzieci i otwierania na pozytywne doznania dzieci z innymi i seksualnie z samym sobą. Czy pedofil nie mówiłby to samo co Trzaskowski i WHO ?? Niech się dzieci masturbują, pomóżmy im w tym, pokażmy kierunek, rozwiązłość nie jest zła, a i młodzi mogą zmieniać płeć jak się podoba. Nie sądziłem że to Trzaskowski wyjdzie na największego dewianta, a jednak lewak sprzeda się pod krocze każdemu.