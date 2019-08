Ile lotów odbył premier Morawiecki? CIR ujawniło

Podczas 20 miesięcy swojego urzędowania premier Mateusz Morawiecki wziął udział w ponad 330 oficjalnych wizytach i spotkaniach oraz spotkaniach z mieszkańcami. To daje ponad 200 lotów- poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

W oświadczeniu przesłanym PAP CIR odniosło się do sprawy korzystania przez polityków z transportu lotniczego oraz medialnych dyskusji na ten temat. Szef rządu odbył od początku swojego urzędowania ponad 200 lotów, uczestnicząc w 330 spotkaniach.

Co więcej, niemal co szóste takie wydarzenie odbyło się poza granicami Polski. Centrum podkreśliło również, że w lotach premiera Mateusza Morawieckiego trudno doczekać się powtarzalności, gdyż obejmują one praktycznie całą Polskę.