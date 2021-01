Florencja. Można już podziwiać najstarszy wizerunek św. Tomasza z Akwinu

Dziś wspomnienie św. Tomasza z Akwinu. Szczególne uroczystości z udziałem generała dominikanów odbywają się we Florencji w zabytkowej bazylice Santa Maria Novella. Od niedawna można tam bowiem podziwiać najstarszy zachowany wizerunek świętego.

Fresk przedstawia św. Tomasza podczas inauguracyjnego wykładu na uniwersytecie paryskim. Powstał w 1323 r., niespełna 50 lat po śmierci świętego. W ramach barkowej przebudowy świątyni fresk został pokryty tynkiem i pozostał w ukryciu przez niemal 500 lat. Odkryty przez przypadek podczas prac konserwatorskich przed dwoma laty, został gruntownie przebadany i odrestaurowany. Od ubiegłego roku jest dostępny dla pielgrzymów i turystów.

Santa Maria Novella to macierzysty kościół dominikanów we Florencji. Przysłał ich tam z Bolonii w 1221 r. św. Dominik, aby walczyli z herezją katarów. Po śmierci św. Tomasza z Akwinu bazylika ta stała się ważnym ośrodkiem studiów tomistycznych, a po jego kanonizacji również kultu Doktora Anielskiego. Czczona jest tam bowiem cenna relikwia św. Tomasza. Mówi o. Manuel Russo z klasztoru dominikanów we Florencji.

- „Historia relikwii św. Tomasza jest dość złożona, ponieważ zmarł on w klasztorze cystersów w Fossanuova. Zgodnie z ówczesnym prawem kanonicznym ciało zmarłego należało do klasztoru, w którym umarł. Dominikanie nie byli z tego zadowoleni i postanowili wykraść ciało św. Tomasza, by przewieść je do Tuluzy, miasta, w którym powstał zakon. Po drodze z Włoch do Francji zatrzymali się również we Florencji, gdzie Papież Urban V, bardzo niezadowolony z tego zajścia, polecił wyjąć palec św. Tomasza, by pozostał w Santa Maria Novella. W przeszłości kult św. Tomasza we Florencji był bardzo żywy. Dziś znów się odradza. Kiedyś były tu nawet słynne procesje z palcem św. Tomasza. Również podczas procesji Bożego Ciała za Najświętszym Sakramentem niesiono relikwię palca św. Tomasza, bo to właśnie tym palcem napisał hymny eucharystyczne na Boże Ciało.“

Vaticannews.va/Krzysztof Bronk – Watykan