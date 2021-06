,,Doktryna Neumanna w pełni’’ – podsumował polityka Robert Mazurek. Poszło o marszałka Grodzkiego

,,Doktryna Neumanna w pełni’’- skomentował Robert Mazurek wypowiedź swojego gościa na temat wniosku prokuratury o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. W dzisiejszej Porannej rozmowie w RMF FM poseł PO Sławomir Neumann odniósł się też do spekulacji na temat powrotu do polskiej polityki Donalda Tuska.

Sławomir Neumann przekonywał, że Donald Tusk nie musi wracać do Platformy Obywatelskiej, bo wciąż w niej jest.

- „Donald Tusk jest w PO, nie musi do niej wracać, bo jest jest członkiem, honorowym przewodniczącym wręcz i to PO wskazała go jako kandydata na szefa EPP. Musi mu zależeć dobro PO”

- stwierdził.

Podkreślił, że w jego ocenie Tusk nie wróci w taki sposób, jak mówi się o tym w mediach. Odnosząc się do scenariusza, wedle którego Tusk miałby zostać najpierw senatorem, a później marszałkiem Senatu, gość Roberta Mazurka stwierdził:

- „Ten scenariusz, o dziwo, nie został wymyślony przez dziennikarzy. Ja go słyszałem od bardzo poważnego polityka PO”.

- „Myślę, że to jest wariant mało prawdopodobny”

- zaznaczył.

Podkreślając, że Tusk może być aktywny w polskiej polityce, poseł Neumann przekonywał, że w najbliższym czasie będzie miał dużo zajęć w EPL.

Sławomir Neumann skrytykował też na antenie RMF FM sposób, w jaki Rafał Trzaskowski organizuje Campus Polska Przyszłości. W jego ocenie wydarzenie to nie powinno być przygotowywane pod szyldem nowego ruchu Trzaskowskiego, a pod szyldem Platformy Obywatelskiej.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa również o kontrowersje wokół marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w którego kierunku padają oskarżenia o korupcję.

- „Mówi o tym od dawna, że to jest nieprawda. I wiem z własnego doświadczenia, że prokuratura jest używana do politycznych ataków. Nie można wszystkich oczerniać”

- przekonywał poseł Neumann.

Zapewnił, że Senat zajmie się wnioskiem prokuratury, która chce postawić zarzuty marszałkowi.

- „PO powinna zapoznać się z dokumentami w sprawie Tomasza Grodzkiego i głosować zgodnie z własnym sumieniem”

- stwierdził polityk.

- „Czyli doktryna Neumanna w pełni…”

- podsumował jego wypowiedź Robert Mazurek.

