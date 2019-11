Dlaczego Watykan nie uczestniczy w szczycie w Nairobi?

matis89 15.11.19 15:03

Jako że Bergoglio jest Fałszywym Prorokiem to o jego zbeszczeszczeniu Bazyliki Św. Piotra bożkiem pachmama mówi Księga Daniela.



Księga Daniela:

12,10

Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

12,11

Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

12,12

Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.



Bergoglio Fałszywy Prorok zbeszcześcił Bazylikę Św. Piotra stawiając przed ołtarzem Pana obrzydliwość spustoszenia, czyli bożka pachamame. Natomiast jego Synod Amazoński jest zapoczątkowaniem działań dążących do znoszenia codziennej ofiary. To zbeszczeszczenie pogańską obrzydliwością przez Bergoglio miało miejsce 7 października 2019r.. Więc od tej daty licząc 1290 dni wypada 18 kwietnia 2023r.. Jest to wtorek po Niedzieli Miłoserdzia Bożego.





18 kwietnia:



1506 – Papież Juliusz II położył kamień węgielny pod budowę nowej bazyliki św. Piotra.

1521 – Wezwany na obrady Sejmu Rzeszy w Wormacji Marcin Luter odmówił odwołania swych nauk.

1909 – Joanna d’Arc została beatyfikowana przez papieża Piusa X.

1993 – Papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę Kowalską.

2005 – W Watykanie rozpoczęło się konklawe, które następnego dnia wybrało na papieża niemieckiego kardynała Josepha Ratzingera.



Jak widać po zbeszczeszczeniu obrzydliwością przez Bergoglio Fałszywego Proroka bazyliki wypada biblijne 1290 dni, czyli rocznica gdy papież Juliusz II położył kamień węgielny pod budowę nowej bazyliki św. Piotra którą Bergoglio zbeszcześcił bożkiem.