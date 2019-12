Co dalej z reformą sądów? Premier wyjaśnia

Na spotkaniu w Godziszowie Pierwszym Morawiecki odniósł się do reformy sądownictwa, której nie udało się dokończyć rządowi Prawa i Sprawiedliwości za poprzedniej kadencji. Część wyborców ma to partii rządzącej za złe. Politycy PiS zapowiadają od pewnego czasu, że w nowej kadencji zmiany w wymiarze sprawiedliwości będą kontynuowane. "Kiedy co bardziej światli nasi przodkowie, 200, 300 lat temu próbowali naprawiać Rzeczpospolitą, to mówili o skarbie, wojsku i aparacie wymiaru sprawiedliwości"- przypomniał premier. Jak dodał, w ostatnim z tych obszarów obecny rząd napotkał "ogromny opór środowisk III Rzeczpospolitej, tych, którzy bronią swoich przyczółków".

"Prezydent Niemiec podobnie mówi o wyłącznej winie narodu niemieckiego wobec Polaków - obywateli II Rzeczypospolitej. To jest, szanowni państwo, szalenie ważne, bo straciliśmy wtedy nie tylko sześć milionów obywateli. Straciliśmy naszą wolność, suwerenność, niepodległość i naszą przyszłość. Straciliśmy szansę na normalny rozwój i musimy całej Europie o tym mówić"-wyliczał polityk. Jak dodał, musimy o tym mówić także podczas negocjacji na forum Unii Europejskiej, czy to poświęconym kwestiom klimatycznym, czy to budżetowi Wspólnoty, gdyż "to nie jest przypadek, że my mogliśmy się rozwijać tylko i wyłącznie w oparciu o taki a nie inny model".