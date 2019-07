Cela Plus: CBŚP rozbiło mafię lekową. Wśród zatrzymanych... lekarze

Zibi44 29.7.19 22:17

No to Arłukowiczowi skóra cierpnie. Wreszcie może PiSiory dobiorą się temu wiecznie nabuzowanemu gościowi do tyłka. Rzuca się zawsze jak szczerbaty na suchary a doskonale wie że jak PiSiory "zacznom szukać to znajdom" bo tak spełnia się obietnice wyborcze i tak tworzy się wiarygodność. I Nadpobudliwy o tym dobrze wie, więc walczy o życie kłamiąc, podjudzając i wyśmiewając. Ale Łysy komuchu to się już kończy