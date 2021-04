Brawo Polska. Niemiecki dziennik: Polska może wrócić do PKB sprzed pandemii jeszcze w tym roku

Niemiecka gazeta "Handelsblatt" zauważa, że na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych panuje niebywały ruch, a liczba zleceń i sprzedaż wzrosły o 56,1 proc. "To więcej niż w jakimkolwiek innym systemie obrotu w Europie" - napisano w gazecie, która przewiduje, że Polska może wrócić do PKB sprzed pandemii jeszcze w tym roku.

Zdaniem publicystów Handelsblatt polska GPW to "historia sukcesu". - Na starcie, dokładnie 30 lat temu, nikt się nie spodziewał tego sukcesu. Po upadku komunizmu, w pierwszym dniu handlu w 1991 roku, w zaledwie 112 transakcjach kupna i sprzedaży, wymieniono akcje za 2000 dolarów. W obrocie znajdowały się papiery wartościowe jedynie pięciu notowanych na giełdzie byłych przedsiębiorstw państwowych. Sesje handlowe odbywały się raz w tygodniu - przypomina pismo.

Gazeta zauważa jednak, jak ogromny postęp zaliczyła Polska na tym polu.

- Liczba zamówień i sprzedaży systematycznie rośnie, a od zeszłego roku Warszawa jest areną drugiej co do wielkości oferty publicznej w Europie po holdingu kawy i herbaty rodziny Reimannów JDE Peet's The Amsterdam Stock. Notowanie polskiej grupy e-commerce Allegro przyniosło w 2020 roku dobre 2,3 mld (...). Allegro to najcenniejsza spółka giełdowa w Polsce z kapitalizacją rynkową równą 13 mld euro - podkreśla gazeta.

Handelsblatt podkreślił także, że w 2018 roku polski rynek akcji jako ostatni z 25 międzynarodowych rynków przeszedł do statusu rozwiniętego rynku kapitałowego.

- Kraj ten potrzebował na ten krok tylko 28 lat. Korei Południowej z korporacjami takimi jak Samsung, Hyundai, LG Electronics i Kia zajęło to 55 lat - czytamy w gazecie. Stwierdzono jednak także, że "wciąż na forach inwestorów określana jest jedynie jako insider tip, jako rynek, którego mało kto jest świadomy".

Podkreślono także, że Polska jest piątym co do wielkości partnerem handlowym Niemiec, wyprzedzającym Wielką Brytanię, Rosję i Włochy.

Wskazano na bardzo silny rynek polskich gier komputerowych, który może być atutem. "Polska staje się "światowym liderem na rynku gier" i już wyprzedziła Japonię" - powiedział Joost van Dreunen, wykładowca w Stern Business School na Uniwersytecie Nowojorskim.

Gazeta powołała badanie Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych, zgodnie z którym Polska w 2021 roku osiągnie PKB sprzed kryzysu wywołanego wybuchem pandemii. "Niemcom się to jednak nie uda" - konkluduje Handelsblatt.

jkg/polsat news