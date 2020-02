Biskup z USA: Papież mówił, że związki partnerskie są ,,dopuszczalne''

Polak Ateista Dumny Gej 4.2.20 13:34

Plotki i zasłyszane pokątnie wypowiedzi to zdecydowanie za mało. Katolicyzm wymaga głebokich reform, a nie papieża, który raz mówi jedno, a później co innego. Chciałby jednocześnie zwabić do kościoła gejów, a zarazem nie zrazić przedsoborowych fanatycznych katoli. Jeśli kościół chce myśleć o głębokiej naprawie zdemoralizowanej instytucji to potrzebne są zdecydowane i odważniejsze działania.