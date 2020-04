Biskup diecezji Fatimy szydzi z katolików uznających koronawirusa za karę Bożą

Pokręć 20.4.20 11:44

To, co my tradycyjnie nazywamy "karami Bożymi" jest naprawdę środkiem miłosierdzia Bożego, które ma nas skłonić do przemyśleń i nawrócenia. Ale nie "ekologicznego", "politycznego" czy "ekonomicznego", tylko nawrócenia duszy. Każdego z nas z osobna. Patrzymy na "karę Bożą" jako na "zemstę", na "sprawiedliwą odpłatę za zło". Dopóki człowiek żyje na tym świecie - to co nas nieprzyjemnego spotyka, to objaw Bożego miłosierdzia aby nas do nawrócenia skłonić. I tak bym to interpretował.

Na surową sprawiedliwość odmierzaną miarą przyjdzie czas w Dniu Ostatecznym, kiedy już każdy z nas stanie przed Bogiem w swojej najlepszej wersji, jaką we współpracy z Jego Miłosierdziem zdołał wypracować. Jedni pójdą ku życiu, drudzy - w ogień piekielny - według naszego wyboru - podejmowanego właśnie teraz, w tym ziemskim życiu. To teraz jest czas na powiedzenie Panu Bogu "ja nie chcę w ogień piekielny, ja chcę do wiecznego Królestwa Bożego". Teraz jest ten czas, nie, kiedy już staniemy z Bogiem twarzą w twarz. To stanięcie odbędzie się już po naszej odpowiedzi.