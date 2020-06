Cela Plus: Wprowadzili na rynek pół tony dopalaczy. Jest akt oskarżenia

W czasie konferencji w Prokuraturze Krajowej minister Ziobro zwrócił uwagę na fakt, iż rząd PO – PSL nie radził sobie w kwestii nielegalnego handlu dopalaczami. Przywołał słowa premiera Tuska, który rzekomo kontrolował sytuację. „My od słów przeszliśmy do czynów” – zaznaczył Ziobro.

Ziobro podkreślił, że oprócz zmian w prawie uruchomiono śledztwa, których zadaniem było rozbicie nielegalnych gangów handlujących zakazanymi środkami. „Dopiero co do sądu trafił akt oskarżenia (…) w sprawie prowadzonej przez lubelski wydział Prokuratury Krajowej do walki z przestępczością zorganizowaną przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej składającej się z 25 osób” – zaznaczył prokurator generalny.