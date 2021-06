Zakaz chowu klatkowego w UE. Ziemkiewicz: Czas się zabierać

Do końca 2023 roku Komisja Europejska ma zaprezentować propozycję ws. stopniowego wprowadzania zakazu chowu klatkowego w UE. Zapowiedź tę gorzko komentuje Rafał Ziemkiewicz.

Kilka miesięcy temu Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”, w której wezwał Komisję Europejską do delegalizacji chowu klatkowej w całej Unii Europejskiej do 2027 roku. Dziś Komisja ogłosiła, że do 2023 roku „przedstawi wniosek ustawodawczy mający na celu wycofanie i ostateczny zakaz stosowania klatek w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt, o których mowa w Inicjatywie”. Od 2027 roku stopniowo ma zostać wprowadzony zakaz chowu klatkowego zwierząt gospodarskich, takich jak kury, cielęta, kaczki czy gęsi.

Sprawę skomentował na Twitterze publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz, który wskazuje, że dzisiejsza decyzja KE jest kolejnym argumentem skłaniającym do zastanowienia się nad obecnością we wspólnocie.

- „Każdy kolejny dzień przekonuje mnie, że trzeba będzie z tej Unii się zabierać”

- napisał.

kak/Onet.pl, Twitter