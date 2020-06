Wznowiono międzynarodowe loty pasażerskie z oraz do Polski. Dokąd można polecieć?

Wznowienie lotów nie oznacza jednak całkowitego pominięcia zasad higieny i bezpieczeństwa. Do 30 czerwca obowiązuje zakaz lotów z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów.

KLM natomiast przyleci dziś do Warszawy z Amsterdamu, a 29 czerwca do Krakowa. Przewoźnik zapowiedział także wznowienie lotów do Gdańska i od połowy lipca pasażerowie będą mieli do dyspozycji jeden lot dziennie do wspomnianych miast.