Wyciekły pytania maturalne? CKE zawiadamia policję

O sprawie poinformował na Twitterze profil Emocje w sieci, który analizuje nastroje internautów. Ok. godziny 6.30 w wyszukiwarce Google niezwykle często wyszukiwaną frazą było hasło „wesele elementy fantastyczne” czy „Wesele”. Ten właśnie temat znalazł się na dzisiejszym egzaminie z języka polskiego. Brzmiał on dokładnie: „Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury”. Zauważono, że działo się tak jedynie w woj. podlaskim.